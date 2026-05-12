6月10日に東京・SGCホール有明で開催されるスペシャルコンサート『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI』にシンガー・ソングライター吉田美奈子の出演が決定した。【ライブ写真多数】豪華アーティストが集結！ナイアガラ・レコード50周年ライブの模様同イベントは、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』（MAJ 2026）授賞式を前に