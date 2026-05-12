中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京5月12日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は12日の記者会見で、まもなく行われる中米首脳会談で台湾問題などが議論となるかとの質問に対し、トランプ大統領の訪中期間中、両国首脳は中米関係や世界の平和と発展に関わる重要問題について深く意見交換すると述べた。その上で、米国による台湾地区への武器売却に反対する中国の立場は一貫しており明確だと強