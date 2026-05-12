6月6日に開催されるテレビアニメ『おそ松さん』10周年特別イベント『10th ANNIVERSARY OSOMATSUSAN SPECIAL 6DAYS 開幕祭』のイベントビジュアルが公開された。あわせて、同日から6日間実施される期間限定上映にて、入場者特典として10周年のロゴを使用したアクリルキーホルダーが配布されることが発表された。【画像】センスいい！『おそ松さん』期間限定上映の入場者特典ビジュアルでは、松野家の6つ子をはじめとした総勢12