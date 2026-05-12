ユーチューバー・てんちむ（32）が12日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、日本では「子ども産みたいと思えないよなー」と本音で語った。てんちむは「SNSの子育て論争見てて、マジで日本は母親の負担がデカすぎる上に母親に厳しい当たり前に責任持って子育てしてるけど、そもそも他国の文化も見習って日本の行政や常識、環境をアップデートすべきだと思うだから少子化だったり子ども産みたいと思えないよなー」と私見