4月18日に東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』で、ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のスペシャルステージが行われた。【動画】いつもと違う衣装に大盛り上がり！仲良し3人に突撃オリコンニュースでは、同ステージに出演したゆま（谷村優真）とさわ（紗和）とねね（時田音々）にインタビューを実施。4月11日に行われた『今日好きダン