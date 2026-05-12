お笑いコンビ「エルフ」の荒川（29）が12日、DeNA―中日戦（横浜）のセレモニアルピッチを務めた。この一戦は「YOKOHAMA GIRLS☆FESTIVAL 2026 Supported by 横濱ハーバー」として開催され、テーマは「ベイ☆ギャルマインド」。自分の“好き”に全力で突き進む最強のポジティブ精神を持つ荒川に大役の白羽が立った。荒川がギャルマインドの伝道師「ブチアゲ隊長」としてド派手な姿でマウンドに登場すると球場からは大歓声。