5月8日、9日、10日の3日間にわたって千葉・幕張メッセ で開催されたK-カルチャーフェスティバル『KCON JAPAN 2026』に、グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが、8日、9日の2日間出演した。オリコンニュースでは、インタビューを実施し、出演の感想のほか、日本での活動について聞いた。【動画】ALPHA DRIVE ONEに直撃インタビュー！サンウォンの誕生日をお祝い■『KCON』初出