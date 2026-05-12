ソロデビュー45周年を迎えた原 由子が“はらゆうこ”を語る独占インタビューが公開された。【写真】ハンドマイクで歌唱する原 由子（45周年ライブより）今回公開されたのは、原のソロデビュー45周年記念企画の第3弾として展開される『原 由子 ソロデビュー45周年記念!! はらゆうこを語るひととき 原 由子スペシャルインタビュー』。第1弾企画では、Apple Musicのラジオ番組「これ聴いてます」で音楽的原体験や近年聴いている楽