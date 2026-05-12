◇大相撲夏場所3日目（2026年5月12日両国国技館）12場所ぶりに大関に復帰した霧島（30＝音羽山部屋）は、東前頭筆頭の藤ノ川（21＝伊勢ケ浜部屋）を下して初日から3連勝を飾った。スピードのある相手を立ち合いでつかまえると、じわじわと圧力をかけて寄り切った。初日に大関・琴桜を破り、2日目は横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）の休場による不戦勝だった藤ノ川は健闘したが、及ばなかった。大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋