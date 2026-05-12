13日（水）も日差しは届きますが、あちらこちらで雷雲がわく見込みです。また、週末以降は、30℃以上の真夏日になる所が増えそうです。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■13日は市街地でも雷雨に注意12日（火）の夕方現在、長野県や福島県などの一部で雨雲が発達しています。12日（火）の雨は内陸、山沿いが中心ですが、13日（水）は、より広い範囲で不安定な天気となりそうです。13日（水）も、九州から北海道の広い範囲