「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」（１２日、平和島）下河誉史（４３）＝福岡・８９期・Ｂ１＝は１号艇で登場した１２日の初日３Ｒでインから２着。勝ち切れずに「回す方向性で調整をしたら回り過ぎで押し感がなかったです。勝利者インタビューに出たかったのに…」とレース後は肩を落としていた。それでも、「エンジン自体は悪くないと思うし、合えばそれなりにはなると思う」と前を向く。１３日の２日目を見据えては「ここまで回し