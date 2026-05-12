7匹の愛犬たちが順番にお風呂に入れてもらう日。自分の順番が来てしまったことに気付いたチワワさんが…まさかの可愛すぎる反応が話題になっているのです。 思わず応援したくなる、健気な行動をとらえた光景は記事執筆時点で15万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【動画：『ぼくのばん…ですよね…』お風呂を嫌がり隠れる犬→『ようやく出てきた』と思ったら…わかりやす過ぎる『態度と