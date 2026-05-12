PURPLE BUBBLEの新曲「いきぬく」が、森永製菓『inゼリー』のWEB CM『フレフレ、ぼくら 母校にinゼリー2026』タイアップソングに決定。本日5月12日よりWEB CMが公開された。 （関連：Mrs. GREEN APPLEと“アニメ”の深い歴史『葬送のフリーレン』『忘却バッテリー』……歴代タイアップ曲を振り返る） 同楽曲は、今年2月開催の初ワンマンライブで未発表曲として初披露されたギターロックナン