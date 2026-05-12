JR東海は5月12日、特急「しなの」用の新型車両・385系の量産先行車を神領車両区で公開した。量産先行車は8両編成で、長野方の1号車がグリーン車、2〜7号車が普通車。現行の383系は1号車のグリーン車が前面展望を楽しめるパノラマ仕様となっているが、385系では両先頭車ともパノラマ仕様となったのが大きな特徴。全体のデザインコンセプトは「信濃・木曽・美濃地区の豊かな自然と文化の調和」。エクステリアは「アルプスを翔ける爽