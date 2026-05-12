ルフトハンザグループは、ITAエアウェイズの株式の過半数を取得するオプションを行使する。出資比率は49％増加し、90％となる見通し。取得額は3億2,500万ユーロで、欧州委員会とアメリカ司法省の承認を条件としている。取得完了は2027年第1四半期を見込む。ルフトハンザグループとイタリア経済財務省は、ルフトハンザグループが49％の株式を追加取得できるオプションに合意していた。イタリア経済財務省は引き続き10％を保有するも