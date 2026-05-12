Coalition for App Fairness（CAF）は、日本市場におけるアプリの流通や決済手段で、より透明性の高い競争環境の実現に向けて、活動を開始すると発表した。 CAFは、直訳すると「アプリ販売エコシステムにおける公平性を実現するための団体」だとし、日本におけるアプリストアのエコシステムにおける公平性の実現に向け、企業やモバイル・コンテンツ・フォーラムなどの団体とともに、公正取引委員会を含めた日本の市