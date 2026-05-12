中国メディアは張本のメンタル面について厳しい指摘をしている(C)Getty Images現地時間5月10日に幕を閉じた卓球の世界選手権団体戦（英国・ロンドン）は、男女とも決勝で日本と中国が対戦し、いずれも中国が頂点の座を手にした。男子では日本が10年ぶりに決勝の舞台に立つも、中国の前に0-3というストレート負けという結果に終わっている。【動画】中国の世界王者を圧倒！張本智和、気迫の世界制覇シーンを見る力の差を見せ