コンフォートはカブスで自身初のサヨナラアーチをかけるなど存在感を示している(C)Getty Imagesドジャースは現地5月11日に本拠地で行われたジャイアンツ戦に3−9と敗れ、3連敗、首位陥落となった。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平は5打数無安打とこのところの不振を抜け出せず。51打席連続ノーアーチ、ここまで41試合に出場、打率.233、6本塁打、16打点。得点圏打率は.194まで落ち込んでいる。【動画】めっちゃ打つ！コンフ