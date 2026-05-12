◆パ・リーグソフトバンク―西武（１２日・みずほＰａｙＰａｙ）西武は６月に台湾ＣＰＢＬ・統一とのコラボイベントを行うと発表。６月１９〜２１日には台湾・統一の新球場である台南亞太成棒主球場、同２６〜２８日には西武の本拠地・ベルーナドームにそれぞれのマスコットキャラクターやチアが来場し、交流する予定となっている。台湾開催では、西武ＯＢの郭泰源氏、工藤公康氏、渡辺久信氏、潮崎哲也氏もゲスト参加し、トー