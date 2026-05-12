◆大相撲夏場所３日目（１２日・両国国技館）小結・若隆景（荒汐）は、東前頭２枚目・義ノ富士（伊勢ケ浜）を寄り切り、２０２４年九州場所以来の初日からの３連勝とした。強い当たりから、相手の懐に入り、右を差し、一気に走った。前日は大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を寄り切り、力強さを見せつけたが、右肘痛をかかえている。先場所もその痛みをこらえながら勝ち越し。春巡業を休場した。「強い気持ちで土俵に上がるという意識は