５月１０日のメトロポリタンＳを勝ったウエストナウ（牡５歳、栗東・寺島良厩舎、父キズナ）は小倉記念・Ｇ３（７月１９日、小倉競馬場・芝２０００メートル）から新潟記念・Ｇ３（８月３０日、新潟競馬場・芝２０００メートル）のローテーションを予定している。寺島調教師は「精神的に成長しています。サマー２０００シリーズに行きたいですね」と話した。鎌倉Ｓを勝ってオープン入りしたペイシャケイプは、引き続き横山典弘