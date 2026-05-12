◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１２日・横浜スタジアム）スタメンが発表され、上半身のコンディション不良で２軍調整を進めていた筒香嘉智内野手が「３番・一塁」で１軍に復帰。正捕手・山本祐大がソフトバンクへの電撃移籍したことに伴い、「８番・捕手」に期待の松尾汐恩捕手が名を連ねた。両チームのスタメンは下記の通り。【中日】（右）カリステ（二）田中幹也（遊）村松開人（左）細川成也（一）阿部寿樹（捕）