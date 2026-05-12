Jリーグは12日、JリーグオールスターDAZNカップに出場する選手および監督のファン・サポーター投票結果を発表した。JリーグオールスターDAZNカップは、2026年6月13日に『MUFGスタジアム』（国立競技場）にて開催される。Jリーグにおけるオールスターゲームの開催は実に17年ぶり。新シーズン移行を前に、現在開催中の特別シーズンのクライマックスにあたる位置付けとなっている。同大会に出場する選手は、ファン・サポーター