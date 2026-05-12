黄川田仁志男女共同参画担当相黄川田仁志男女共同参画担当相は12日の記者会見で、アジア太平洋経済協力会議（APEC）の閣僚級会合「女性と経済フォーラム」に出席する方向で調整していると明らかにした。15日から中国・上海で開催される予定。政府関係者によると、実現した場合、高市早苗首相による台湾有事を巡る昨年11月の国会答弁以降、閣僚の中国訪問は初めてとなる。会見で黄川田氏は「出席がかなえば、わが国の男女共同参