◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１２日・神宮）ヤクルトとの首位攻防戦で、阪神が打順を大幅に入れ替えた。不動の２番打者・中野が５番に回り、森下がプロ初の２番。３番・佐藤、４番・大山とドラフト１位クリーンアップの打順が繰り上がった。大山がスタメンに復帰した。９日のDeNA戦で今季初めてスタメンを外れており、３戦ぶりの出場となる。藤川監督は大山について、コンディション面を配慮した上での欠場だと明か