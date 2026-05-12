周囲の家庭がどれくらい貯金しているのか、どんな支出をしているのかは気になるものです。「わが家の家計はこれで大丈夫？」と不安に感じる方も多いでしょう。 本記事で、総務省「家計調査」の最新データをもとに、平均的な家計の姿を具体的な数値で確認しながら、適切な家計運営について考えてみましょう。 日本の平均的な家計とは（最新データの全体像） まず、日本の家計の平均像を確認しましょう