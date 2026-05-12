【モデルプレス＝2026/05/12】セブン‐イレブン・ジャパンでは、「セブン‐イレブンよくばりサンド」シリーズの新作「セブン‐イレブンよくばりサンド チョコチップ＆ホイップ」を、全国のセブン‐イレブン店舗（沖縄県除く）にて5月20日（水）より順次発売。もも色の専用パンにチョコ入りホイップと削りチョコを合わせたご褒美感のある一品だ。【写真】スイーツのような満足感の「チョコチップ＆ホイップ」◆セブン新よくばりサン