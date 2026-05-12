演劇もお笑いも流行ってないと、シーンをずばり斬る。その冷静沈着な分析眼こそ蓮見翔は流行っている理由か。その冷静沈着な分析眼こそ「蓮見翔は流行っている」理由か。演劇＆お笑いの二刀流ユニット、ダウ90000を率いる新世代カリスマの戦略を4つのキーワードから読み解く。蓮見翔はすみ・しょう1997年4月8日生まれ、東京都出身。2020年、日本大学藝術学部の後輩らと、ダウ90000を旗揚げ。演劇、コント、漫才などすべての脚本