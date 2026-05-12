【THE GUNDAM BASE POP-UP in NIIGATA】 5月29日～7月5日 開催予定 会場： 新潟市マンガ・アニメ情報館 新潟市中央区八千代2-5-7 万代シテイBP2 1階 BANDAI SPIRITSは、「THE GUNDAM BASE POP-UP in NIIGATA」を5月29日から7月5日にかけて新潟市中央区の新潟市マンガ・アニメ情報館にて開催する。このたび販売商品を公開した。 会場ではガンダムベӦ