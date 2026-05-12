アウディF1チームをアディダスで身にまとう Tアディダス×アウディレボリュートF1チームコレクション｜adidas x Audi Revolut F1 Team Collection F1への参戦を通じてアウディは世界中の人に感動を与え、ブランドの新しいファンを獲得し、モータースポーツの枠を超えたグローバルなコミュニティを創出することを目指している。この意志をかなえるべくチームはグローバ