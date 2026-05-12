１２日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比５８．９３ポイント（０．２２％）安の２６３４７．９１ポイントと反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１．８３ポイント（０．０２％）安の８８８２．３７ポイントと小幅ながら３日続落した。売買代金は２６２６億４７１０万香港ドル（約５兆２８４４億円）にやや縮小している（１１日は２８８４億９１４０万香港ドル）。様