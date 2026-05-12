日常生活では、誰にでも思いがけずトラブルが起こる可能性があります。いざ直面すると、「何から手をつければよいのか分からない」「この対応で間違っていないのか」と不安を感じる方も多いでしょう。こうしたときに頼りになるのが、法律の専門家である弁護士です。福島県では、法律事務所の初回無料相談に加え、弁護士会や市役所、法テラスなど、弁護士に相談できる窓口が複数用意されています。費用を抑えながら専門家の意見を聞