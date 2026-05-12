スクエア化された2UR-GSE英国のスウィンドン・パワートレイン社が開発した新型のV8エンジンが、オーストラリアのレプコ・スーパーカーズ・チャンピオンシップ（RSC）を席巻している。【画像】レースでも大活躍！ トヨタが誇る高性能スポーツモデル【トヨタGRスープラを詳しく見る】全27枚同社は、トヨタのホモロゲーションパートナーであるウォーキンショーTWGレーシングからエンジン開発の指名を受けた。RSCでは、トヨタ・ガズ