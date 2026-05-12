お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が11日深夜に放送されたニッポン放送「チョコレートプラネットのオールナイトニッポン」（月曜深夜1・00）に出演。長田庄平（46）が所有する車の台数を明かした。月曜パーソナリティーを務める俳優・山田裕貴がこの日は休みのため、チョコレートプラネットが“代打”出演。ANNのパーソナリティー初挑戦となり、長田は「なんで急に俺らにオールナイトニッポン…。初めてなんです」とオフ