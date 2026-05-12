女優の水野真紀（56）が12日、自身のインスタグラムを更新。プライベートでの写真を披露した。水野は「先週のゴールデンウィーク最終日、前々から気になっていたバンクルーム【Bunk Room・二段ベッド（Bunk Bed）を備えた客室】に姉と宿泊しました」と報告。「二段ベッドに寝ていた子どもの頃を思い出し、めちゃくちゃ盛り上がりました」と、姉との写真を公開した。そして「野菜たっぷりのビュッフェ形式朝食、サウナ付き大