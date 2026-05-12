中東情勢の混乱が長期化する中、原材料や資材不足の影響が食品パッケージにも及んでいる。カルビーは値上げを避けるため、インク使用量を抑えた白黒パッケージに変更する対応を決定。消費者への影響を最小限に抑えようとする企業努力が広がりつつある。なぜパッケージを変更？パッケージの変更、なぜ白黒にしたのか、店頭への影響はどこまで拡大するのかフジテレビの智田裕一解説副委員長が解説する。カルビーは12日、パッケージ変