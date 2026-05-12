スタートアップ（新興企業）や大企業、研究者、投資家らが交流した東京都の国際イベント「ＳｕｓＨｉＴｅｃｈＴｏｋｙｏ（スシテック東京）２０２６」について、都は１２日、来場者数が過去最多の６万人（前年比１万７０００人増）に上ったと明らかにした。都によると、メインの「ビジネスデイ」（４月２７、２８日）に３万５０００人（同６０００人増）、入場無料で子供から大人まで楽しめる「パブリックデイ」（２９日）