シンガー・ソングライター岡本真夜（52）が、12日までにインスタグラムを更新。24年12月6日に54歳の若さで亡くなった、中山美穂さんの妹で女優の中山忍（53）とのツーショットをアップした。岡本は「昨日は中山忍さんがライブを見にきてくださいました忍さんとは時々電話したり、ご飯をご一緒させていただいたりしてます」と明かし、忍とのツーショット写真を投稿した。続けて「美穂さんが繋いでくださったご縁。微力ですが、何