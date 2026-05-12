2026年5月11日、香港メディアの香港01は、中国の4月の新エネルギー車（NEV）輸出台数が初めて従来のガソリン車を上回り、自動車輸出の主軸になったと報じた。記事は、中国の4月の自動車総輸出量76万9000台のうち、NEV（電気自動車およびプラグインハイブリッド車を含む）が前年同月比2倍以上となる40万6000台に達したと紹介。全体に占める割合は52．7％となり、初めてガソリン車を上回ったと伝えた。そして、この変化が国内需要の
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