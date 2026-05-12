言葉のなかには、伝え方ひとつで相手に与える印象がガラリと変わってしまうものがあります。そんな言葉の伝え方について、B.B軍曹さんの描いた作品『同じ言葉でも夫と私で相手の反応が変わる理由』がSNSで注目を集めています。【漫画】『同じ言葉でも夫と私で相手の反応が変わる理由』（全編を読む）作者と夫である髭さんは結婚して10年を迎えました。作者が知人と会話していると「ケンカとかされるんですか？」と聞かれることがあ