2026年8月に開催される世界人型ロボット運動会のウォームアップイベント「エネルギー伝達」第1弾が5月10日、正式にスタートしました。白茶の主要生産地である中国南東部の福建省福鼎では、多くの人型ロボットチームが現地の人々と協力し、1週間をかけて、人型ロボットに白茶製造の全工程を体験させました。人型ロボットは、一葉一芽の正確な識別と茶摘みから、輸送、天日干し、焙煎、餅茶の加工までの全工程に参加しました。 今回