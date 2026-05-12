利便性にも配慮されたシートボードこんにちは！ 最新のモビリティに興味津々の私、近藤スパ太郎です。特に電動モビリティは多種多様な乗り物が登場していますよね。LUUPは2025年の11月から、新車両「電動シートボード」のシェアサービス運用を開始しました。電動キックボードよりもタイヤが大きくカゴ付き、座って乗る100％電気で走る特定原付（特定小型原動機付自転車）の車両です。【画像】安定感バツグン！ これが「LUUPの