バイテロ監督が「大谷ルール」に言及【MLB】ジャイアンツ 9ー3 ドジャース（日本時間12日・ロサンゼルス）ジャイアンツのトニー・バイテロ監督が11日（日本時間12日）、敵地でのドジャース戦を前に行われた囲み取材に応じ、“大谷ルール”について「みんなで議論する価値がある」と見解を述べた。現在、メジャーリーグでは投手登録が13人に制限されているが、二刀流登録の大谷は枠外となるため、ドジャースは実質的に14人の投