メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、5月22日（金）から、サンリオ人気キャラクターの“ポチャッコ”とコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zoff｜POCHACCO」を、全国の店舗や公式オンラインストアで発売。それに先駆け、5月8日（金）よりWEB先行予約受付を開始した。【写真】チョコミントモチーフのグッズも登場！アイウェアコレクション一覧■ポチャッコの大好物をデザイン今回発売される「Zoff｜POCHACCO」は、“