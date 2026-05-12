警察によりますと、きょう午前、山形県米沢市通町三丁目の防雪林で野火火災がありました。 午前１１時３５分に、「奥羽本線戸板踏切付近で枯れ草が燃えている」と１１０番通報があったということです。 駆け付けた消防により、火は午後０時１８分に消し止められましたが、下草や立木およそ１８７平方メートルが焼けました。 けが人はおらず、建物への被害もありませんでした。 ■山形新幹線にも影響 ＪＲ東日本よります