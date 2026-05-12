お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が休養に専念することが発表された。相方・設楽統とのコンビ出演に加え、日村単独での出演も含めれば、レギュラー番組は多数にのぼる。53歳となった現在も第一線を走り続ける超売れっ子芸人を、体調不良が襲った。 【画像】日本武道館を赤く染めた「バナナマン」の音楽ユニット 日曜夜の枠に定着した『せっかくグルメ』 現在のバナナマン・日村の代表的な仕事のひとつが、グルメバラエ