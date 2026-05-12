今月6日、福島県で高校生ら21人が死傷したマイクロバスの事故を受け、山形県は県内の私立高校を対象に、部活動の遠征における交通手段の実態調査を始めました。 この事故は5月6日、福島県郡山市の磐越自動車道で、部活動の遠征中だった高校生が乗ったマイクロバスがガードレールなどに衝突し、生徒1人が死亡、20人が重軽傷を負ったものです。 この事態を受け、山形県はきのう11日から、県内の私立高校15校に対して、