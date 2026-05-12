皇族数確保策の主要2案に関する主な政党の立場中道改革連合は12日、執行役員会を開き、皇族数確保策を巡る政府の有識者会議の主要2案を基本的に容認する案を了承した。これで各党派の見解が出そろった。衆参両院の正副議長は15日に予定する全体会議で、中道の意見表明を受け、「立法府の総意」の取りまとめに着手する見通しだ。高市政権が目指す今国会中の皇室典範改正に向けた議論が本格化する。有識者会議の皇族数確保策は（