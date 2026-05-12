三島市出身のレフティーが“古巣”に凱旋した。JFL横河武蔵野のFW新関成弥（27）はこのほど、JFLカップで沼津と対戦。沼津U15時代以来となる愛鷹のピッチに立った。沼津サポーターから拍手や声援も受け、「楽しかった」と笑顔ものぞかせながら、懐かしの地でのプレーを楽しんだ。愛鷹は旧友との再会の場にもなった。清水ユース時代の同期である沼津MF滝裕太（26）とは、出場時間が重ならずピッチ上での対戦こそ実現しなかった