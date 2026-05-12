◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト-阪神(12日、神宮球場)プロ野球・阪神は12日のヤクルト戦のスタメンを発表しました。1番はセンター・郄寺望夢選手で、2番ライトで森下翔太選手がはいりました。3番サードで佐藤輝明選手、4番・ファーストで大山悠輔選手が続きます。5番・セカンドで中野拓夢選手が名前を連ね、6番・レフトで福島圭音選手、7番・キャッチャーで伏見寅威選手、8番・ショートで小幡竜平選手が続きます。先発は西勇